¡Siguen! Andrés Julián dice que «Uribe tuvo visión de paz en Antioquia» y Petro le recuerda ‘cositas’

Continua el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia luego de la alocución que hizo Julián Andrés Rendón tras la reunión que ambos tuvieron, donde se abordaron temas como las vías 4G, y la paz total del Gobierno Nacional. Ahora, el escenario de los ataques, se dio en las redes sociales, donde incluso Álvaro Uribe terminó participando.

El gobernador de Antioquia inició esta «disputa» en X, diciéndole al presidente Petro que «su beligerancia y sus formas con Antioquia y los Antioqueños son incomprensibles», mencionando que del departamento han salido presidentes con visiones claras de paz poniendo entre muchos ejemplos a Álvaro Uribe.

Luego de estas declaraciones el presidente Gustavo Petro respondió «Con todo respeto con el gobernador de Antioquia debo recordarte que un presidente antioqueño negoció con los peores criminales del país: el narcotráfico paramilitar que dejó 90.000 muertos en Colombia, la mayoría antioqueños».

Y aunque el presidente Gustavo Petro no hizo menciones, el expresidente Álvaro Uribe no demoró en responder:

«Presidente Petro, si su mensaje al Gobernador Andrés Julián se refiere a mi, le repito: Los gobiernos que presidí desmovilizaron alrededor de 53 mil integrantes de grupos terroristas, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Hubo reducción de penas pero los responsables de delitos atroces fueron a la cárcel entre 5 y 8 años. No hubo impunidad absoluta. Varios fueron extraditados. No tuvieron elegibilidad política. Usted mismo, gracias a la política de nuestro Gobierno, pudo recorrer el país sin pedir permiso a los paramilitares, cuyo propósito de asesinarlo lo frenó con autoridad el comisionado de paz de la época. Nunca eludí su discurso de los falsos positivos, que por razones políticas no se dirigió a quienes debería haberse dirigido. «