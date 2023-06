Sin 4X1.000 para movimientos inferiores a 13 millones 300 mil pesos

Se acaba el 4X1.000 para movimientos menores a $13.300.000 pesos, así lo reveló el presidente Petro

El presidente de la república aseguró que los ciudadanos que hagan transferencias inferiores a 13 millones 300 mil pesos están exentos del 4X1.000, una medida que según el mandatario favorece a la clase baja y media del país.

Buenas noticias para el país la clase medía y baja será exenta del 4×1000 el #GobiernoDelCambio

Quedarán exentos del 4X1.000 aquellas personas que registren transferencias menores a 13 millones 300 mil pesos mensuales.

“El cambio básicamente es, que primero los colombianos teníamos que marcar una cuenta como exenta del 4X1.000, ya no existe esa obligatoriedad. Hay cambios dentro del componente sustancial del 4×1.000, no hay cambios sustanciales, seguirá siendo el mismo beneficio para todas las personas ya que no bajan la base”, manifestó Andrés Flórez, economista.

Expertos dan recomendaciones a la hora de realizar transferencias de alto valor.

“Básicamente es, si nosotros tenemos movimientos superiores a 13 millones de pesos de una manera fija, va ser muy difícil excluirnos del impuesto, pero si hay movimientos específicos que deban hacer, es no hacerlos todos dentro del mismo mes para evitar que se nos marquen todos los movimientos con dicho impuesto”, indicó Andrés Flórez, Economista.

Recuerdes que el impuesto solo aplica para las personas naturales, todas las empresas tienen que pagar por cualquier monto el 4X1.000.

