Sin guayos pero con esperanza: la historia de Luis, un niño que juega al fútbol por sus sueños

La comuna 13, San Javier, es la cuna de grandes promesas del deporte. En este sector de la ciudad de Medellín se cultivan sueños a través del deporte, como una salida que les brinde mejores oportunidades económicas para los jóvenes y sus familias. Muchos de estos pequeños, ni siquiera cuentan con un par de guayos para asistir a los entrenamientos y menos a los partidos.

Desde esta comuna, la Fundación Semillas de Vida Paz, realiza una campaña con el objetivo de conseguir lo básico para la indumentaria de los niños.

Luis Alberto Ramos, es uno de los tantos niños de la comuna 13 que no cuentan con recursos económicos suficientes para adquirir unos guayos que le permitan entrenar fútbol en el Club Deportivo Semillas de Vida y Paz.

Este niño tiene talento de sobra, pero sin recursos económicos. Ya que, en su familia son cinco personas, tres menores de edad y solo un miembro de la familia trabaja. En medio de sollozos y lágrimas, Luis expresa su tristeza al no poder entrenar ni jugar fútbol por no tener un par de guayos. Solo cuenta con unos tenis que no son adecuados para este deporte.

“Estoy muy triste porque no he podido jugar ningún partido, porque no he venido a los entrenamientos porque los guayos se me dañaron. El fútbol me gusta porque me ayuda a mejorar, me ayuda a estar en la Copa América, puedo entrenar para coger más fuerzas”, expresó Luis Alberto. Además, manifiesta que su sueño más grande es estar en la Liga y jugar muchos partidos.