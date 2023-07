Hasta el 19 de septiembre se podrá solicitar la exención del pico y placa para vehículos híbridos

Durante el tiempo de trámites, los conductores de vehículos híbridos no serán sancionados, ni recibirán fotodetecciones por pico y placa.

Los propietarios de vehículos híbridos eléctricos que circulan en la ciudad de Medellín, tendrán plazo hasta el 19 de septiembre para realizar la inscripción en la plataforma de la Secretaría de Movilidad y obtener la exoneración del pico y placa por un año.

Durante este tiempo en el que se realizan los trámites, los conductores tendrán exoneración completa, por lo que no serán sancionados, ni recibirán fotodetecciones por pico y placa.

“Durante dos meses la Secretaría de Movilidad de Medellín no sancionará a los vehículos híbridos eléctricos por la medida de pico y placa. Es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo no sancionará a los conductores de estos vehículos y nuestro sistema de fotodetección está programado para que no capture este tipo de infracción de tránsito por dos meses. Invitamos a los propietarios para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación posible», manifestó Arles Arias, subsecretario Seguridad Vial Medellín.

La inscripción debe realizarse en la plataforma seleccionando la opción 5 en exención para autos, la cual corresponde a los híbridos eléctricos.

Los requisitos son la solicitud de inscripción previa acompañada de copia de la licencia de tránsito del vehículo; documento de identidad o certificado de existencia y representación del propietario del vehículo, trámite que se adelanta de manera digital en su totalidad.

Se estima que en Medellín circulan o están registrados 6.264 vehículos híbridos. Vale la pena mencionar que la inscripción para estar exentos del pico y placa solo la deben realizar los vehículos híbridos eléctricos, por lo que esta condición no aplica para híbridos a gas o 100% eléctricos.

