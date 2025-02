Super Bowl: Tabla histórica de los campeones de la NFL

Super Bowl 59 dejó sorpresas, estos son todos los campeones

Con la victoria del pasado domingo 9 de febrero por Phildelphia Eagles ante Kansas City Chiefs, los de Philadelphia no solo se quitaron la espina del año 2023 cuando cayeron ante Kansas, sino que esta vez sumaron su segundo título que los hace subir de escalón en la tabla histórica de campeones de la NFL.

Ahora, Phildelphia Eagles comparte la misma cantidad de títulos con franquicias como Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Indianápolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers, los máximos ganadores de la NFL son los New England Patriots y Pittsburgh Steelers con seis títulos, seguidos de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys con cinco conquistas, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers y New York Giants tienen 4 trofeos.

Estos son los Ganadores del Super Bowl

· Con seis anillos títulos: New England Patriots / Pittsburgh Steelers

· Con cinco anillos San Francisco 49ers / Dallas Cowboys

· Con cuatro anillos Kansas City Chiefs / Green Bay Packers / New York Giants

· Con tres anillos Denver Broncos / Las Vegas Raiders / Washington Commanders

· Con dos anillos Miami Dolphins / Los Angeles Rams / Indianápolis Colts / Baltimore Ravens / Tampa Bay Buccaneers / Philadelphia Eagles

· Con un anillo Seattle Seahawks / Chicago Bears / New York Jets / New Orleans Saints

Con la final de este domingo ya son 59 ediciones del Super Bowl, la edición de este 2025 se jugó en el Superdome de Nueva Orleans escenario que recibió por octava vez en su historia la final de la NFL desde las ediciones de 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 y 2013.

Le puede interesar: