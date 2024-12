Supuestos llamados de auxilio: revelan ‘modus operandi’ de mineros ilegales en Buriticá

La extracción ilícita de oro en predios de la Zijin Continental Gold vuelve a provocar alteraciones de orden público en el municipio de Buriticá y aunque hace algunas horas los mismos mineros denunciaron en que estaban siendo sepultados en lodo toxico, recientemente la policía habría dado otra versión.

Por medio de un comunicado, autoridades informaron que siendo las 10:50 de la mañana del domingo 19 de mayo, mineros ilegales habrían intentado tomarse de manera violenta una rampa de la Mina Burítica de Zijin-Continental Gold.

Según lo señalada por la policía, los mineros ilegales tendrían un ‘modus operandi’ donde «emiten supuestos llamados de auxilio para llamar la atención, hacen llegar al personal de la Mina Buriticá y así atacar indiscriminadamente con alto poder letal”.

Expresan que con esta estrategia, es que los mineros ilegales lograron atacar al personal de la mina con armas de fuego y explosivos improvisados. Sin embargo, este ataque fue frustrado por personal de vigilancia de la empresa de seguridad privada Atempi, que presta servicio en la mina. Dando como resultado que los mineros ilegales se vieron obligados a retroceder.

“Durante la situación, el Supervisor de Explosivos de la compañía, de manera heroica, logró retirar un cilindro bomba conectado a un sistema de acción directa (eléctrico). Al retirar el artefacto, el supervisor fue impactado en el hombro derecho con un arma de fuego. El supervisor de Seguridad Física, que acudía en su apoyo, fue impactado también en el costado derecho del abdomen. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial”, se lee en el comunicado.

Informan además, que el cilindro de 40 libras, contenía fragmentación agregada (metralla) y fragmentos de malla metálica. Asimismo, en el sitio encontraron más material explosivo (20 cartuchos de indugel plus AP de 26mm x 250mm, 3 kilos de ANFO (Color rosado), 13 detonadores no eléctricos adosados con fragmentos de mecha de seguridad de diferentes medidas y 3 detonadores no eléctricos adaptados con cable conductor de energía en circuito paralelo con línea eléctrica principal).

Los datos recopilados por las autoridades, dicen que en el último año se cuentan cerca de 10 arremetidas terroristas en las que los mineros ilegales han lanzado más de 2.293 artefactos explosivos improvisados, han disparado con armas de fuego 2.724 veces y se han registrado 108.969 detonaciones con explosivos.

