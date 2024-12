System of a Down confirmó que estará en Colombia en 2025

System of a Down confirmó su gira por Suramérica. La preventa de boletas inicia el martes 17 de diciembre

En 2011 System of a Down hizo una exitosa aparición en Colombia que dejó solo buenas sensaciones. El 24 de abril de 2025, esta icónica agrupación regresará a territorio suramericano con una gira que tiene en su agenda a Colombia.

La gira ‘Wake Up!’, en homenaje y alusión al icónico verso que abre Chop Suey!, tendrá a estos veteranos del rock en varios lugares del mundo, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes del rock y el metal alternativo.

System of a Down tiene un itinerario en está región del mundo, el Wake Up! Stadium Tour son:

24 de abril – El Campín, Bogotá, Colombia

27 de abril – Estadio Nacional, Lima, Perú

30 de abril – Estadio Nacional, Santiago, Chile

3 de mayo – Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, Argentina

6 de mayo – Estadio Couto Pereira, Curitiba, Brasil

8 de mayo – Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brasil

10 de mayo – Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil

El jueves, 24 de abril de 2025 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá los fanáticos del rock podrán tener una noche memorable. La preventa inicia este martes 17 de diciembre desde las 10:00 a. m. hasta el 19 de diciembre a las 9:59 a. m. o antes si se agotan. Mientras que la venta para el público general iniciará el 19 de diciembre desde las 10:00 a. m.

Los precios, sin servicio incluido, son:

Norte Baja: $149.000

Norte Alta: $249.000

Gramilla General: $289.000

Oriental Alta: $399.000

Occidental Alta: $419.000

Oriental Baja: $519.000

Occidental Baja: $579.000

Gramilla VIP: $649.000

