    sábado 9 de agosto, 2025
    Medellín

    Tablados en Medellín: programación para este fin de semana en la Feria de las Flores 2025

    Foto: Alcaldía de Medellín

    Fin de semana de tablados en Medellín con la Feria de las Flores

    La Feria de las Flores 2025 sigue su recorrido por las comunas y corregimientos de Medellín, llevando conciertos gratuitos y espacios de encuentro ciudadano a diferentes puntos de la ciudad.

    Durante esta semana, más de 110 mil personas han participado en los tablados populares, que ya han pasado por sectores como Popular, Aranjuez, Buenos Aires, Laureles, El Poblado, Belén, Santa Elena y Palmitas.

    La programación continúa este fin de semana con nuevas presentaciones en:

    • Jueves 7 de agosto: Castilla, Villa Hermosa y Altavista
    • Viernes 8 de agosto: Santa Cruz y Robledo
    •  Sábado 9 de agosto: San Cristóbal y San Antonio de Prado
    Cada noche se convierte en una oportunidad para que vecinos, familias y visitantes compartan en torno a la música, con una variada parrilla de artistas locales y nacionales.

    La iniciativa cuenta con el respaldo de programas culturales como la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, Music Lab y los Laboratorios de Producción Sonora, fortaleciendo así el talento artístico de la región.

    Algunos de los artistas que han hecho parte de estos encuentros incluyen a Jessi Uribe, Paola Jara, Jorge Celedón, Grupo Galé, Fernando González y el Combo ¡Qué Nota!, Arelys Henao, Daniel Calderón, Los de Juancho y Pipe Peláez.

    La ciudad continúa celebrando con música en vivo, propuestas diversas y escenarios al aire libre que promueven la participación y el disfrute colectivo en el marco de la Feria de las Flores.

    Lea la programación completa de la Feria de las Flores 2025 AQUÍ.

