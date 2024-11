«Tenemos chances todavía, ¿Qué puede decir entonces la hinchada del frente?»: Alfredo Arias

Independiente Medellín dejó escapar puntos importantes con el empate ante Nacional en el clásico antioqueño, sin embargo, Alfredo Arias mantiene la ilusión de clasificar en la última fecha a los cuadrangulares con el equipo rojo.

El técnico uruguayo habló esta mañana en conferencia de prensa sobre el resultado de su equipo en el compromiso ante el conjunto verde y cuestionó las críticas que le han llovido a Independiente Medellín por no haber ganado el clásico.

«Cómo no le ganamos a Nacional, ¿Cómo no le ganamos?, Nacional es un equipo grande, no grande, muy grande en América». Señaló Alfredo Arias.