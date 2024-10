«Tengo el corazón partido»: con triste mensaje Daniel Muñoz dice que era un sueño jugar esta gran final

Daniel Muñoz, una de las figuras de la Selección Colombia en esta Copa América, considerado el mejor lateral derecho del equipo, no podrá jugar en la final contra Argentina después de haber sido una ficha clave en el complicado camino de la fase de grupos y semifinal.

En el partido contra Uruguay se generaron tensiones que llevaron a que el jugador número 21 de la Selección recibiera la tarjeta roja por golpear con el codo intencionalmente al jugador uruguayo Manuel Ugarte.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Tras la decisión del árbitro César Ramos, los demás jugadores colombianos mostraron su inconformidad y Muñoz, por su parte, expresó su tristeza. Aunque ha recibido el apoyo de sus compañeros y de los hinchas de la tricolor, no es una situación fácil para este antioqueño.

En el sentido mensaje destaca la labor de los colombianos que incluso con un jugador menos quedaron como finalistas de la Copa y cumplieron el sueño de todos los colombianos.

Agregó que “desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien otros días no tan bien; hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre”, refiriéndose a lo ocurrido en la semifinal.