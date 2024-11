Terminó el sueño de democracia: oposición rechaza que Maduro sea de nuevo el presidente de Venezuela

La oposición rechaza declaraciones del CNE y manifiesta irregularidades durante el conteo de los votos

Tras seis largas horas, después del cierre oficial de las urnas, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, aseveró que con un 80 % de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro fue reelegido con un 51,20 %, con un total de 5.150.092 votos, mientras que, el segundo con más votación sería Edmundo González con un 44,2 %, que representa un total de 4.445.978.

Según el CNE, la participación de los votantes fue de un 59 %. Solo se presentó un boletín, que, casualmente está controlado por el oficialismo.

Por otro lado, desde la oposición catalogaron como “fraude electoral”, además, María Corina Machado, expresó que, tienen a su disposición más del 40 % de las actas, y en ellas, se deja entrever como Edmundo González habría ganado con un 70% de los votos en todos los estados venezolanos.

«Hay un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe”, señaló María Corina.

Lo curioso, es que, aún faltando el 20 % de las mesas por escrutar y con una diferencia de apenas medio millón de votos, el presidente del CNE declaró como ganador a Maduro.

¿Qué ocurrió durante las seis horas de espera?

Una vez se comenzaron a cerrar los sitios de votación, pasaban las horas y desde el CNE no anunciaban resultados. Se esperaba que, tras una hora de este cierre, se podrían ver los primeros resultados.

Según el portal web del Consejo Nacional Electoral CNE, la página experimentó un ataque cibernético para justificar la demora de seis horas de la entrega de los datos.

Seguidamente, no transmitieron el resultado del preconteo, no dejaron que los veedores ni nacional ni internacionales le hicieran seguimiento al conteo de los votos. Con esto, no dejaron entrar veedores internacionales ni expresidentes cómo: Vicente Fox de México, Quiroga de Bolivia, Mirella Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Tampoco dejaron entrar a Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Angela María Orozco. No los dejaron abordar los vuelos vía panamá que era la única alternativa que había para entrar al territorio venezolano.

Un fraude difícil de sostener frente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Hasta el momento, desde el CNE, no se han publicado las actas de los resultados por estados.

