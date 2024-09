Él es ‘Tinto’, un perrito rescatado en La Estrella, Antioquia, que encontró un final feliz

‘Tinto’, es un perrito que llegó al albergue ARCA de La Estrella, Antioquia, en condiciones deplorables, que ha encontrado no solo la capacidad de caminar nuevamente, sino también una familia amorosa que lo adoptó.

La Historia de Tinto: de la adversidad a la felicidad

Hace unos meses, Tinto fue hallado en las cercanías del albergue ARCA (Animales Recuperados Con Amor), ubicado en La Estrella. Una ciudadana narró: «Yo salí a caminar por acá cerca del albergue y vi que en la quebradita había un perrito muy herido. Lo revisé y vi que no podía caminar. Después se le hicieron unas placas y se descubrió que tenía una fractura en la columna».

Los profesionales de ARCA diagnosticaron que Tinto probablemente nunca volvería a caminar. Sin embargo, decidieron brindarle todos los cuidados posibles. «Solamente se le realizaron curaciones en la parte donde tenía el hueso expuesto, y no se le hizo una cirugía porque no era viable», explicó la ciudadana. A pesar de las pocas esperanzas, el equipo de ARCA no se rindió. Con dedicación, le aplicaron terapias diarias, moviendo sus patitas y estimulando su movilidad.

El milagro para ‘Tinto’

Contra todo pronóstico, Tinto comenzó a mostrar signos de recuperación. «Volvió a caminar y ahora es un perro muy feliz. Le encanta correr y jugar», contó emocionada la ciudadana.

La parte más alegre de esta historia llegó cuando una visitante del albergue se enamoró de Tinto. «La comunidad se acerca mucho acá para mirar qué perritos les gustan y hubo una enamorada de Tinto que ya se lo va a llevar del albergue» dijo la emocionada ciudadana.

La historia de Tinto es un ejemplo de la increíble labor que realiza el programa ARCA, brindando segundas oportunidades a animales que han sido víctimas de maltrato o abandono.

