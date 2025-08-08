Titulares | 08 de agosto 2025

¡Intolerable! Un residente de Robledo denuncia que su mascota fue envenenada por una vecina, las autoridades investigan el caso y esperan la necropsia para conocer las causas de muerte de Estrella, una canina de tan solo un año.

Como en un ring de boxeo, así fue la agresión de 2 hombres a un policía en la estación del Metrocable de San Javier cuando les llamaron la atención por no respetar la fila.

Incautan millonaria carga de ampolletas de Glucantime Antimoniato, un medicamento para tratar una enfermedad transmitida por la picadura de los mosquitos. Se presume que el cargamento iba dirigido a un grupo armado.

Por presunto acoso sexual, funcionario líder de la unidad jurídica en la Secretaría de Hacienda de Medellín fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

En Medellín las autoridades continúan con las acciones operativas para evitar el hurto a residencias, en lo que va del año se han reportado 742 hurtos a viviendas, el factor que más utilizan los delincuentes es el rompimiento de cerraduras con 277.