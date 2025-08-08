Close Menu
    sábado 9 de agosto, 2025
    Titulares | 08 de agosto 2025

    Titulares 08 de agosto 2025

    Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de:

    • ¡Intolerable! Un residente de Robledo denuncia que su mascota fue envenenada por una vecina, las autoridades investigan el caso y esperan la necropsia para conocer las causas de muerte de Estrella, una canina de tan solo un año.
    • Como en un ring de boxeo, así fue la agresión de 2 hombres a un policía en la estación del Metrocable de San Javier cuando les llamaron la atención por no respetar la fila.
    • Incautan millonaria carga de ampolletas de Glucantime Antimoniato, un medicamento para tratar una enfermedad transmitida por la picadura de los mosquitos. Se presume que el cargamento iba dirigido a un grupo armado. 
    • Por presunto acoso sexual, funcionario líder de la unidad jurídica en la Secretaría de Hacienda de Medellín fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
    • En Medellín las autoridades continúan con las acciones operativas para evitar el hurto a residencias, en lo que va del año se han reportado 742 hurtos a viviendas, el factor que más utilizan los delincuentes es el rompimiento de cerraduras con 277.
    • Durante este fin de semana se presentarán cierres viales por diferentes eventos de feria, entre ellos, el tradicional desfile de silleteros.

