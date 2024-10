Titulares | 10 de julio de 2024

Titulares 09 de julio de 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de por 700 mil pesos un hombre le arrojó ácido a una mujer en Envigado. la víctima tuvo varias quemaduras en el cuerpo, el victimario fue capturado cuando huía en un taxi con otros dos hombres, además según las autoridades los atacantes se equivocaron y atentaron contra la persona no era; en operativos desarrollados en Copacabana, Bello e Itagüí, fueron capturados 33 presuntos extorsionistas que afectan a comerciantes, transportadores; golpe al Clan del Golfo, autoridades hallaron una caleta con material de guerra en turbo y capturaron a seis presuntos sicarios; en qué van las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas del accidente donde se desprendió una cabina del metrocable; conductores de metroplús aseguran que dejarán de transitar por el nororiente de Medellín si no les dan garantías. No es la primera vez que hacen esta advertencia;con más de 540 mujeres inició la Supercopa de la No Violencia, torneo de fútbol que promueve la equidad de género y el respeto por las mujeres y por supuesto, lo mejor en deportes.