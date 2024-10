Titulares 11 de julio de 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de Con 10 jugadores, frente a 70 mil hinchas, un país que sufrió pegado a la pantalla y 28 fechas sin perder. ingredientes para crear la fórmula de la clasificación a la final de la copa américa; así celebraron hinchas y jugadores después de la épica clasificación de Colombia. Además las calles se tiñeron de tricolor y ni estar en medio de un vuelo fue impedimento para contagiarse de la fiebre amarilla; no faltó el lunar en el estadio Bank of América. una combinación de impotencia, frustración y euforia se mezclaron para causar algunas riñas dentro del escenario; Interpol captura en medellín a uno de los hombres más buscados en méxico por trata de personas; cierre de siete fincas bananeras en urabá deja a cientos de familias sin sustento, al parecer no se pagó las prestaciones a los empleados;luego de la decisión del gobernador de reestructurar la secretaría de mujeres, hay dudas y desacuerdos por parte de algunas integrantes de varios colectivos y por supuesto, lo mejor en deportes.