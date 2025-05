Titulares 12 de mayo 2025

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de: 15 familias regresaron a sus hogares tras la emergencia ocurrida en San Isidro vereda La Doctora en Sabaneta. Autoridades confirman que no hay personas desaparecidas; se adoptan nuevas medidas para el tránsito vehicular en el Suroeste. vehículos de más de 10 toneladas no podrán movilizarse por vías alternas; crisis en el Suroeste. 6 municipios no cuentan con el servicio de gas domiciliario. Los costos de vida se han triplicado por cierre de la Troncal del Café; aprobado superávit en el Concejo. recursos se destinarán para atención de emergencias, obras de la malla vial y salud; Secretaría de Seguridad y Convivencia tendrá una nueva sede que permitirá tener una mayor reacción en temas de seguridad; más de 17.000 dosis de estupefacientes incautadas en Antioquia y más de 6.000 pares de zapatos de contrabando recuperados; la salud en crisis. Personería alerta sobre alta ocupación en servicios de urgencias en los hospitales de Medellín.