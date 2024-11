Titulares 14 de agosto 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de Estado reconoció su responsabilidad y ofreció excusas a los familiares de 35 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Departamento de Antioquia; identificadas las dos víctimas mortales del accidentes del vehículo de carga en Copacabana. se trata de Anderson 35 años quien iba en su motocicleta y el conductor del camión Fernando de 53; hoy inician los debates para la enajenación de las acciones de EPM en Tigo-Une, desde epm manifiestan querer hacer todo con transparencia y que los recursos de la posible venta no van para el municipio, entran directamente a epm;esta zona entre San Juan con la avenida oriental se ha convertido en el basurero de muchos ciudadanos y habitantes de calle de Medellín; en Bello capturan a un hombre que al parecer cometía delitos sexuales con una menor de 14 años; en el Cerro de las Tres Cruces un vendedor de la primera estación tiene dudas porque no sabe si lo van a sacar o no. este señor lleva allí más de 20 años como vendedor de frutas y jugos;fueron aprobados 118 mil millones de pesos de vigencias futuras para financiar el plan vial departamental de Antioquia y para ampliar la capacidad del Metro de Medellín con 13 vagones. y por supuesto, lo mejor en deportes.