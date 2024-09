Titulares 18 de junio de 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de medida de aseguramiento para el mayordomo acusado de ser el presunto asesino del Dr. Velázquez y su pareja, el señalado no aceptó los cargos y mientras termina el proceso solicita casa por cárcel; agresores en evidencia: en casos aislados, dos mujeres fueron víctimas de brutales golpizas, las víctimas presentan lesiones en sus rostros; ante el colapso de un puente en Carepa, la Unidad de Gestión de Riesgos instalará un puente militar que fue donado por los Estados Unidos, se estima que esté listo en dos semanas para que por lo menos 30 mil personas puedan movilizarse con normalidad; el comercio no levanta cabeza, Fenalco reporta 17 meses consecutivos en caída libre con las ventas; Superintendencia de Salud extiende a un año más la intervención de la EPS Savia Salud que tiene 1.7 millones de afiliados, la mayoría, antioqueños; existe el trámite de documentos a domicilio para personas con discapacidad y adultos mayores, les contaremos cómo acceder y ahorrarse las filas; EPM ya habilitó nuevamente el servicio de pagos a través de su sitio web; esta campaña busca que Medellín no sea un cenicero y que las colillas de cigarrillo no se conviertan en un dolor de cabeza y por supuesto, lo mejor en deportes.