Titulares | 27 de enero 2025

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de: hay preocupación en Medellín y Antioquia porque según el Gobierno Nacional no hay recursos para obras como el Metro de la 80 y el Túnel del Toyo; Gobernador de Antioquia hizo un llamado a crear canales de diplomacia con los Estados Unidos, mencionó que Gustavo Petro no representa el sector cafetero, floricultor y muchos más; lo cogieron con las manos en la masa, cayó alias “pedro ”, cabecilla del Clan del Golfo. el hombre fue capturado con armamento ilegal;si vive en Bello y tiene más de 55 años y quiere estudiar, no es tarde para aprender. Ya les contamos cómo, cuándo y dónde; y hablando de estudio. En el Carmen de Viboral se construyen 7 aulas nuevas y un comedor para beneficiar a más de 800 estudiantes en general.