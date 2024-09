Titulares 30 de septiembre 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de: en el municipio de San Francisco dieron de baja a alias Zeus, señalado cabecilla del bloque magdalena medio del Clan del Golfo y un ex militar que cambió de bando; tres antioqueñas se encuentran desaparecidas en México luego de que fueran contactadas en Colombia para prestar sus servicios de protocolo y acompañantes de eventos. Las familias están desesperadas; 191 casos de denuncia por violencia sexual en menores de edad se reportan mensualmente en el Valle de Aburrá, según la Defensoría del Pueblo. Alcaldías se unen para combatir este delito; la mujer que presuntamente habría lanzado al perrito de su ex novio desde un piso 12 en Bello no ha ido a las audiencias; con la entrega de una nueva ambulancia de asistencia básica y una unidad de rescate, la Alcaldía de Itagüí fortalece la red de emergencias; atentos usuarios. Desde hoy, las urgencias de la unidad hospitalaria de la zona se atienden temporalmente en la unidad hospitalaria de Buenos Aires.