Titulares | 4 de diciembre 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de: En Campo Amor un hombre al aparecer bajo efectos de sustancias no dejó dormir a la comunidad porque le dio por disparar a mitad de calle. Las autoridades entregan el reporte; en las cárceles del país tienen grandes cantidades de celulares, modem de internet, innumerables de libretas llenas de nombres y números, todo para ejecutar extorsiones y las prisiones antioqueñas no se quedan atrás; aumenta la cantidad de quemados en Antioquia, apenas es 4 de diciembre y lo que más preocupa es que la gente parece no entender; un incendio consumió gran parte de una bodega ubicada en Rionegro allí almacenan yates y barcos de exportación; durante un operativo en la Plaza Minorista en pro de los animales por lo menos 46 animales se veían maltratados incluso habían dos especies sin vida; hay campañas en colegios de Medellín para prevenir el consumo de alucinógenos la intervención se hizo por lo menos con 1.200 jóvenes.