Tommy Penagos pasó de alquilar bicicletas en Ciudad Bolívar a ganar competencias en Europa

El sueño de tener una bicicleta es algo que surge desde muy temprana edad, sentir como el rodamiento de los pedales se impulsa con el esfuerzo de las piernas, disfrutar como el viento refresca el cuerpo mientras descuelgas largas calles, apretar los frenos al pasar por una curva y acelerar a lo que las piernas te den, ese sueño se le cumplió a un oriundo de ciudad bolívar de una manera bastante particular.

Tommy Penagos, ciclista colombiano mencionó «a veces ni me las creo de todo lo que he podido lograr, de la familia que vengo, del niño que era de ese mendigo, de ese niño que sin sueños, sin una familia que lo podía apoyar y saber ahora donde estoy».

Urrao, Támesis, Concordia, Andes y Yarumal, son solo algunos de los municipios que vieron pasar por sus calles las primeras fugas de este antioqueño, que con sus victorias, logró dar el pedalazo hasta el viejo continente allí, cambió el adoquín por las calles bien pavimentadas de europa. Desde su llegada, se ha mantenido por 12 años figurando en competencias como el Giro del Montalbano en Italia, también la Vuelta a la Comunidad Valenciana y La Vuelta a Madrid.

Tommy Penagos, ciclista colombiano recordó que «cuando he tenido mi lugar lo he aprovechado muy bien, he ganado pues competencias en Italia como el giro del Montalbán y otras carreras, pues muy importantes allí en el ciclismo italiano en España también tuve la oportunidad envuelta Comunidad Valenciana».

Recoger los frutos de una carrera que inició con bicicletas alquiladas, donde el azar de un sorteo le dio su primer caballito de acero, ese mismo que lo llevó a ver los paisajes antioqueños y a competir en las más exigentes pruebas del mundo. Por ahora, Tommy está en su tierra, entrenando para abrir el calendario de 2024 con una victoria en una de las grandes de europa.

