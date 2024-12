Trabajó 18 años en instituciones educativas, montó su propia tienda y ahora es la ganadora del premio Tendero Líder 2024 Fenalco

En los barrios, el personaje que conoce la particularidad del sector e incluso, gran parte de las historias que allí se crean, es el tendero. Esta persona es la encargada de suministrar a las viviendas los productos del diario vivir. Una de ellos es Liliana Galeano, mujer de 54 años que se ganó, por su insaciable labor, el reconocimiento que Fenalco Antioquia entrega al Tendero líder del 2024.

Liliana trabajó más de 18 años en el sector de servicios generales en diferentes instituciones educativas, tras esta labor tomó la iniciativa de crear su propio negocio y fue así como obtuvo su tienda, un espacio que está ubicado en Manrique Central y en el cual sus clientes comparten un rato agradable mientras realizan sus compras.

“Me encuentro feliz, feliz, de verdad que no me lo esperaba. He hecho mi trabajo con mucho amor, es una ardua labor, pero la verdad que lo hago de todo corazón y en este momento estoy feliz”, expresó la ganadora del Tendero Líder 2024.