Transporte de Medellín a Quibdó debe de pasar por Pereira

En la terminal de transporte del sur solo opera una empresa de transporte hacia el chocó. Antes por la vía Medellín – Quibdó el trayecto era de 8 horas, ahora es del doble.

Según la empresa de transporte, los buses deben de irse por la vía a Pereira por recomendaciones de las autoridades, pero están operando con total normalidad, la venta de tiquetes continúa al mismo precio aunque las horas de viaje son entre 12 y 14 horas.

Nunca me informaron ni me notificaron. Yo tomé la decisión por propia iniciativa de llegar hasta el punto donde yo compro el tiquete, averiguar qué pasaba después de la emergencia, y ya me notificaron inmediatamente que el carro salía por la vía Risaralda para llegar a la ciudad de Quibdó.

Nunca me informaron del tiempo que demoraba para llegar a la ciudad sin embargo yo tengo entendido que es de 12 a 14 horas más o menos pero ahí nos preparamos todos para el viaje.

Hasta el momento si hay tiquetes y no encuentra su tiquete para viajar. Yo encontré desde las nueve de la mañana y el bus sale a las 9:30 y voy rumbo a mi ciudad.