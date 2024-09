A través de una trenza, mujer pretende transformar la vida de otras que están en situación de calle.

En el centro de Medellín, nos encontramos con una mujer que trenza los corazones de los más vulnerables.

Sus manos no son capaces únicamente de trenzar cabellos de mujeres en condición de calle, esta labor se convierte en insumo para fortalecer el valor de aquellas que están en proceso de transición, resignificación y reintegración a la sociedad.

Andrea Moreno, la líder de esta iniciativa, contó que “eso fue trenzando sus corazones, yo me metí acá, empecé a ofrecerles mi talento porque yo peino, entonces yo llegaba y le decía ¿amor quieres que te peine? como sacando ese lado femenino, cuando las veía muy suciecitas les decía ‘vamos yo le lavo el pelo, la peino bien hermosa, la invito a comer algo’ y ellas se fueron levantando esa autoestima”.

Además, Andrea explica un poco de lo que ocurre con las mujeres que llegan a habitar la calle y lo que significa para ella esta labor: “Hay muchas niñas que caen acá no porque ellas quieren, es porque simplemente la vida las puso aquí, hay niñas que no tuvieron elección de decir no es que yo no quiero esa vida, hay mamás que tienen hijos por tenerlos, los abandonan, nunca están pendientes de ellos y se refugian en las calles. Es muy bonito contribuir y verlas crecer, verlas restaurarse, eso es lo más satisfactorio de este mundo, no tiene precio”.

Sus amigos se sumaron a esa labor, quienes han decidido acompañar los procesos de estas personas que entre líneas nos cuentan que cargan con los estigmas de la gente.

Franky García, uno de los colaboradores, afirmó que es “un proceso que dura mucho tiempo y que no finaliza ni en un año, ni en dos años, sino que es muy extenso, básicamente con una persona en condición de adicción los procesos duran para toda la vida”.

Desde la Fundación No Más Drogas, Jhonatan Forero, explica que hablan con ellos o ellas “las sensibilizamos, las motivamos, las concientizamos, y miramos si esta persona realmente quiere un proceso de rehabilitación, ya sea voluntario o también si la familia nos firma el consentimiento, las llevamos de manera involuntaria a las diferentes sedes que tenemos”.

Una trenza como esta puede ayudar a reconstruir el tejido social y darles una segunda oportunidad a estas personas que sin querer queriendo están buscando luz en un panorama turbio para los habitantes en condición de calle.

