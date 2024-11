Tristeza y decepción: así está el panorama de los venezolanos en Medellín

Algunos venezolanos reaccionaron ante el triunfo de Maduro declarado por el CNE

Las reacciones de los venezolanos en Colombia, no se hicieron esperar, pues el resultado fue un trago amargo para la mayoría. En unas horas pasaron de la esperanza a la derrota.

Aquí tenemos unas declaraciones de algunos ciudadanos, que se mostraron decepcionados por los resultados de las elecciones en Venezuela 2024, incluso, argumentan que, para ellos todo fue un fraude por parte del gobierno del oficialismo.

“Estaremos en Colombia, seguiremos trabajando, no dependemos del gobierno, seguir para adelante a ver que se puede hacer”. “Decepcionado, deprimido y triste, lo que necesitábamos era un cambio en nuestro país y no se pudo”. “Me siento humillado porque no pensé que nos iban a robar. Ya habíamos ganado. Es un engaño, un robo, sin palabras”. “Como todos los venezolanos, estamos en descontento por lo sucedido, triste. Eso se ve a leguas que fue fraude, Mauro se robó las elecciones”.

A pesar de un polémico triunfo de Nicolas Maduro, los ciudadanos dicen que, ven un panorama complicado y no ven cómo sacar al mandatario del poder, pues Maduro será presidente durante seis años más y que, si por medio de elecciones no se pudo, no ven otro camino hacia la libertad.

