Ucrania afirma que Rusia ataca con drones cubierta de planta nuclear de Chernóbyl

En la madrugada de este viernes 14 de febrero, un dron armado con explosivos impactó la cubierta exterior de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. El incidente abrió un agujero en la estructura y provocó un breve incendio.

Luego del incidente, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania declaró que los límites de radiación de referencia se mantienen dentro de la normalidad, pero causó daños en equipos en un garaje de mantenimiento.

“Un avión no tripulado de ataque ruso con una ojiva de alto poder explosivo atacó el refugio que protegía al mundo de la radiación en la cuarta unidad de energía destruida” indicó el presidente de Ucrania en X.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025