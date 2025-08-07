Close Menu
    sábado 9 de agosto, 2025
    Antioquia

    Un camión táctico militar de los años 50 de la FAC participó en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en la Feria de las Flores

    Así fue la participación del CACOM 5 en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

    El Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hizo parte del tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, celebrado en el marco de la Feria de las Flores en Medellín.

    La unidad presentó al público el Camión Táctico Militar M35A Reo, un vehículo de los años 50 que conserva su diseño original y que hace parte del inventario histórico del CACOM 5. Este modelo fue empleado en labores logísticas de épocas anteriores y es considerado un referente del transporte militar en su tiempo.

    Durante el desfile, integrantes de la Fuerza portaron su uniforme institucional y compartieron con los asistentes detalles sobre el vehículo y su relevancia operativa. La participación buscó destacar la trayectoria de la institución y acercar a la ciudadanía a los elementos que han acompañado su labor a lo largo de los años.

    La presencia del CACOM 5 en este evento refleja su intención de seguir promoviendo espacios de acercamiento con la comunidad y visibilizar los componentes que forman parte de su memoria histórica.

