Un festival que calienta la piel

El Festival La Solar 2024 será el escenario para el debut de la DJ surcoreana Peggy Gou en Colombia. Un reto para poderla traer que inició hace más de tres años para el grupo empresarial Breakfast Club.

Peggy Gou, la artista surcoreana que por primera vez se presentará en Colombia

“Las diferentes rutas de la artista en sus tours por el mundo no se alineaban con nuestras posibilidades. Sin embargo, la conversación de La Solar 2024 nos generó la mayor alegría cuando en octubre recibimos por fin el correo de confirmación”, mencionó Carlos Franco, CEO de Breakfast Club.

La Solar trae por primera vez a Colombia a más artistas

El Festival más caliente del planeta promete una edición con grandes novedades. En el 2024 se presentará por primera vez en Colombia el dúo estadounidense The Chainsmokers reconocido por sus éxitos “Something Just Like This”, “Closer”, “Don’t Let me Down”, entre otros. De igual forma, debutan en el país el mexicano Adriel Favela, el DJ Alok, el rapero Channel Tres y Kasablanca.

A Medellín vuelven y debutan en La Solar 2024 los próximos 16 y 17 de febrero en Parque Norte: Disclosure, Tiësto, Yandel, Paulina Rubio, quien regresa luego de 13 años, Tito el Bambino, Baby Rasta y Gringo, y Natalia Paris. Además, se presenta por segunda vez en el Festival, el rapero Álvaro Díaz

