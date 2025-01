Un goleador argentino está cerca de llegar al Independiente Medellín, ¿de quién se trata?

El Deportivo Independiente Medellín continúa moviendo sus fichas de cara a la nueva temporada, pues recientemente ha anunciado la sálida de varios jugadores de la plantilla como Pablo Lima, José Manuel Aja, Jhon Vásquez, Kéner Valencia, Jersson González, Christian Graciano, Víctor Moreno. Por otro lado, faltaría un goleador, pues el técnico Alejandro Restrepo quiere apostar por la calidad y la trayectoria de un delantero que le aporte al equipo y haga dupla con ´El Chino´Sandoval´ y Brayan León.

Se trata del argentino Francisco Fydriszewski, de 31 años, 1,86 metros de estatura, ha pasado en clubes como Barcelona Sporting Club, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys, entre otros.

En su estadia por el club ecuatoriano, brilló al convertirse en el máximo goleador de la serie A en 2022 con 15 anotaciones.

Francisco Fydriszewski, um nome que vem sendo muito citado por aqui pelos tricolores

O centroavante de 31 anos, não vai seguir no Barcelona-EQU e estaria livre no mercado. Em 2024 ele tem 16 jogos com 11 gols marcados e 2 assistências

Veja os lances do centroavante argentino: pic.twitter.com/pD5oUEFQkf

— FluResenha (@resenhaflutt) July 14, 2024