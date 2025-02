Un héroe perruno llamado Lorenzo inspiró una Ley que desde ahora transformará la vida de los perros de seguridad

En Colombia ahora las empresas de seguridad que emplean a los perros para desarrollar diferentes funciones tendrán que garantizar el bienestar, condiciones dignas y el correcto retiro de sus funciones al canino, cuando este cumpla con la edad requerida para la realización de estas. Con la aprobación de la Ley Lorenzo se busca poner el fin al maltrato animal y las condiciones inadecuadas de estas especies.

La Ley, que fue inspirada en Lorenzo, un canino que sufrió múltiples abusos en su trabajo, fue aprobada por el Congreso de la República gracias al trabajo de la senadora Andrea Padilla quien con ayuda del representante a la cámara, Daniel Carvalho, que sirvió en la defensa como ponente, lograron sacarla adelante. La finalidad de la Ley es cambiar de manera radical las condiciones de uso de los perros en seguridad y vigilancia privada.

“Ahora las empresas deberán tener un plan de bienestar integral que antes no existía. Reducimos la edad de utilización de 8 a 6 años. Las empresas deberán tener un plan de retiro de los perritos. Ahora el contratante también tendrá obligaciones, a veces denuncian que un centro comercial tienen un perro en malas condiciones y el centro comercial dice eso no es mi asunto es de la empresa, pues no, ahora es un asunto compartido”, manifestó la Senadora, Andrea Padilla.