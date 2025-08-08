Un hombre fallece en procedimiento policial tras agredir con machete a uniformado en Nechí

Un policía quedó herido en un brazo por la agresión del hombre

El jueves 7 de agosto el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño fue escenario de un momento de tensión. Un uniformado que atendía una situación de orden público, disparó a un ciudadano que estaba exaltado y manipulando un machete. Este individuo falleció.

Este hecho ocurrió en el barrio La Playa, cuando la comunidad alertó a la policía sobre la presencia de un hombre, quien, al parecer, estaba intimidando a varias personas con un machete. Cuando los uniformados hacen contacto con él tratando de calmarlo, el hombre se vuelve violento y agrede a un policía.

Posterior a la agresión, todo se volvió más violento y presuntamente obligó a los uniformados a actuar en ´defensa propia´ y dispararon en tres ocasiones. Una bala impacta en el abdomen del hombre y la otra en una pierna.

El hombre es llevado de urgencia a un hospital local, pero debido a la gravedad de las heridas, se dispuso se trasladó a la clínica Pajonal de Caucasia pero falleció durante el trayecto.

Los detalles del caso están siendo investigados por las autoridades.

