¡Un llamado a la reflexión! Las mascotas no son un juguete y no deben ser un regalo de Navidad

Más de 30% de los animales comprados en diciembre son abandonados después de las fiestas

La Navidad es una época del año llena de ilusión, regalos y buenos deseos, pero también es un tiempo que impulsa decisiones impulsivas, como la de regalar una mascota. A pesar de las buenas intenciones, expertos y organizaciones defensoras de los derechos animales insisten en que regalar animales en estas fechas no es una práctica responsable. Las mascotas no son objetos, sino seres vivos que requieren cuidados, atención y compromiso durante toda su vida, algo que muchas personas no consideran al tomar esta decisión.

Según cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y organizaciones como la Fundación Animalista, en Colombia se estima que durante la temporada navideña las ventas de animales aumentan significativamente. En 2023, alrededor de 3 millones de animales fueron adquiridos durante las festividades de diciembre, lo que representa un incremento del 15% con respecto a otros meses del año.

Sin embargo, lo preocupante es que, después de las fiestas, un porcentaje alarmante de estas mascotas termina abandonado. Datos de la Fundación Protectora de Animales indican que más del 30% de los animales adquiridos en Navidad son entregados en refugios o, lo peor, abandonados a su suerte en las calles poco después de la festividad.

Este comportamiento refleja la falta de conciencia sobre el compromiso a largo plazo que conlleva la adopción de un animal. Un perro o un gato, por ejemplo, puede vivir entre 12 y 15 años, y requiere no solo alimento, sino también atención médica, ejercicio y amor.

Muchos de los animales que se regalan en Navidad terminan siendo una carga para quienes los recibieron, ya que no se pensó en las verdaderas necesidades del animal ni en los recursos que su cuidado implica.

Los refugios de animales, ya sobrecargados, no pueden hacerse cargo de la creciente cantidad de mascotas que se abandonan cada enero, lo que incrementa el problema de los animales sin hogar y de la sobrepoblación animal.

El llamado es claro: las mascotas no deben ser un regalo impulsivo

Si realmente desea hacer feliz a alguien con una mascota, lo ideal es fomentar la adopción consciente, asegurándose de que la persona está preparada para asumir el compromiso. Además, es esencial educar sobre la importancia de la esterilización para evitar la proliferación de animales abandonados.

Las organizaciones de bienestar animal recomiendan que, en lugar de regalar una mascota, se considere un apoyo a la adopción responsable o incluso un obsequio relacionado con el bienestar animal, como una donación a un refugio o el patrocinio de un animal sin hogar.

Las mascotas son compañeros leales, pero requieren un compromiso que va más allá de la temporada navideña. Un buen regalo para estas fiestas es el de fomentar una relación responsable y amorosa con los animales, que perdure por toda la vida.

