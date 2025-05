¡Una dosis de amor! Simba, el perro de asistencia médica que enamora a los pacientes de clínica en La Ceja

A la Clínica San Juan de Dios llegó un nuevo profesional peludo, se trata de simba, un perro de asistencia emocional que ayudará tanto a personal médico como a pacientes durante las jornadas laborales en el centro médico. Este peludito llenará de amor y esperanza los pasillos del San Juan De Dios.

Los caminos de la vida perruna de Simba, el nuevo profesional en amor, con maestría en cariños, ahora va ejercer en los pasillos, consultorios y servicios de urgencia de la Clínica San Juan de Dios en La Ceja. Tras una corta vida en la calle, su alegría y especialización en generar sentimientos positivos, serán el medicamento ideal para los pacientes de la clínica.

“Simba es un perro adoptado del refugio de La Ceja, del CDA, aparentemente lo habían rescatado de un habitante de calle, luego el perro se voló y terminó en un colegio del municipio y de allí terminó en el albergue. Los otros perros fueron adoptados pero Simba no. Me decía el entrenador que porque era negrito y colimocho, a mi eso no me importó y lo adopté hace un año y ya la idea es que nos acompañe en las consultas”, manifestó Diana Botero, Psiquiatra de niños y adolescentes Clínica San Juan de Dios de La Ceja.