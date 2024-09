Una familia de adultos mayores sufrió afectaciones en su vivienda por las obras del Metro de la 80

Una familia integrada por tres mujeres de la tercera edad de la comuna 5-Castilla, denuncian que han sufrido afectaciones en su vivienda a causa de las obras de intercambio vial en el rinconcito ecuatoriano asociadas al proyecto del metro de la 80.

“Psicológicamente me veo muy afectada, mire que la parte del Drywall de la sala se me cayó, ellos quedaron de venir hoy a primera hora, esta es la hora en que no han aparecido, nos vemos también afectadas por la seguridad. Además, estamos descubiertas y el polvo es horrible”, expresó Beatriz Saldarriaga, afectada.