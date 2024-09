Una historia para toda la vida: una pareja de esposos llevan 75 años de casados

En Hora 13 Noticias conocimos una historia de amor para toda la vida, se trata de una pareja de esposos que llevan 75 años de casados, muchos recuerdos y vivencias por contar.

Con su sonrisa, así se enamoró don Darío, de 20 años, de doña Graciela, de 15, y aún, luego de 75 años cuentan sus historias que han marcado su trayectoria de amor.

Graciela Gil, contó que ella le caía en gracia “entonces cuando llegó a la casa, él trabajaba de Fabricato y cuando llegó a la casa, no se acostó a dormir, sino que me espero que subiera”.

14 hijos, más de 30 nietos, bisnietos y un tataranieto, conforman el matrimonio que se mantiene vivo desde diciembre de 1948.

“A los dos años tuvimos el primer niño y se nos murió, entonces a los otros dos años tuvimos otro otro niño y estábamos cada dos años, entonces yo le dije un día a la Virgencita “ay virgencita linda no me dejes tener más muchachitos que no puedo con ellos”, entonces ya me vinieron cada año”, dijo Graciela entre risas.