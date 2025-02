¡Una irresponsabilidad! Denuncian al presidente Milei por promocionar la supuesta criptomoneda $LIBRA que colapsó en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ´incentivo´en redes sociales, una criptomoneda ($LIBRA), por la cual, miles de inversores perdieron millones de dólares. La millonaria estafa auspiciada por el jefe de Estado argentino, provocó una crisis en la política que podría desencadenar en un juicio político.

Todo comenzó cuando en la noche del viernes 14 de febrero, el jefe de Estado argentino, Javier Milei, publicó en X un tuit que compartió en otras de sus redes sociales, en el que mencionaba un “emprendimiento privado”, el cual ayudaría a “incentivar el crecimiento de la economía argentina” , posteriormente el mandatario eliminó la publicación. El token fue rápidamente señalado como una posible estafa.

Durante el tiempo en el que el mensaje estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó, su valor se infló, movió millones de dólares y luego se desplomó.

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)«, señaló Milei.