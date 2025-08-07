Una joya sobre ruedas: así brillaron los carros de bomberos de 1922 en Medellín

La belleza de lo clásico brilló con los carros de bomberos que marcaron historia en Medellín

Uno de los momentos que más llamó la atención en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores 2025 fue la participación de vehículos contra incendio con más de 100 años de historia, conservados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

De acuerdo con lo revelado por el Dagrd Estas máquinas llegaron a Medellín el 23 de diciembre de 1922, tras haber sido fabricadas en Estados Unidos por la compañía American La France. En su momento, fueron adquiridas por el municipio para fortalecer el sistema de atención a emergencias. El trayecto de llegada incluyó transporte fluvial hasta Puerto Berrío y traslado ferroviario a través del Ferrocarril de Antioquia hasta la estación Limón, antes de arribar a la ciudad.

Identificadas como las máquinas N°1, N°2 y N°3, hoy son parte del patrimonio histórico institucional y, durante el desfile, fueron presentadas al público en un estado de conservación que permitió apreciar sus detalles originales.

El evento, que inició en la zona de Laureles y recorrió vías como la Avenida 33, la Autopista Sur, la Regional y Las Vegas, incluyó más de 300 modelos representativos de distintas épocas. Sin embargo, las antiguas máquinas de bomberos captaron la mirada de quienes se ubicaron en puntos estratégicos como Tierragro, desde donde muchas personas grabaron el paso de esta reliquia móvil.

La participación del DAGRD en este evento no solo puso en vitrina una parte de la historia del servicio de emergencias en Medellín, sino que también conectó al público con una etapa significativa del desarrollo urbano y de la infraestructura de seguridad de la ciudad.

