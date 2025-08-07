¡Una maravilla! Desfile de autos clásicos y antiguos recorrió Medellín en medio de la Feria de las Flores

Cientos de vehículos antiguos participaron en recorrido por Medellín durante la Feria de las Flores 2025

Paisas y visitantes salieron a las calles este 7 de agosto para presenciar el tradicional desfile de autos clásicos y antiguos en Medellín, uno de los eventos más concurridos de la Feria de las Flores 2025. La actividad se desarrolló desde las 10:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, generando cierres viales y desvíos en varios sectores de la ciudad.

El recorrido incluyó zonas como Laureles, la Avenida 33, la Autopista Sur y la Avenida Regional, donde se concentraron gran parte de los espectadores. Muchos aprovecharon los puentes peatonales o andenes para grabar videos y tomar fotos, especialmente en sectores como Tierragro, desde donde se captaron tomas del paso continuo de vehículos en perfecto estado de conservación.

La edición de este año, en la que participaron más de 300 vehículos, tuvo como eje temático los modelos familiares de mediados del siglo XX. Aunque participaron automóviles de distintas épocas, se destacó la presencia de camionetas, buses y carros que alguna vez circularon por las calles del país como transporte habitual. La organización estuvo a cargo de la Fundación Museo del Transporte, que también promovió una muestra itinerante durante el desfile.

Otros eventos en la feria de las flores para este 7 de agosto

La programación cultural de este jueves en Medellín incluye conciertos, muestras artísticas y actividades comunitarias en distintos sectores de la ciudad. En Villa Hermosa y Altavista se llevan a cabo tablados musicales con artistas como Jorge Antonio Oñate, Golpe a Golpe, Chelo Ramírez y Risa Loca, mientras que en la Plaza Gardel el Parque Cultural Nocturno ofrece una noche tropical con homenaje al Combo de las Estrellas.

Por su parte, Santa Elena vive una nueva jornada de la Semana Cultural Silletera con cierres viales temporales desde el mediodía.

También se desarrollan exposiciones en Ciudad del Río, Parques del Río, la Plaza de las Luces y el Parque Arví, donde se promueven rutas silleteras, muestras fotográficas y actividades enfocadas en la memoria, la tradición y la cultura local.

#Hora13Noticias Más de 700 policías custodiarán las calles de Medellín durante el Desfile de Autos Clásicos https://t.co/Y0JZuqQnI6 pic.twitter.com/FB2W46ZwZq — Hora13 Noticias (@hora13noticias) August 7, 2025

