¡Una mujer admirable! Conoce la historia de Maira Alejandra, suboficial del Ejército que se destaca en varias tareas

Esta es la historia de Maira Alejandra, una cantante de música llanera en el ejército

Con tan solo 20 años, la Cabo Tercero Maira Alejandra Ibarra Baquero no solo es la primera mujer militar de su familia, sino que también ha trazado su propio camino como Suboficial en el Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo en Pereira, desafiando estereotipos y demostrando que la pasión por el canto y la disciplina militar pueden coexistir.

Desde que era una niña, Maira Alejandra encontró en la música sus raíces, siendo hija de un Soldado Profesional. Su decisión de unirse al Ejército Nacional fue apoyada por su padre mencionó “desde muy pequeña me gustó la música y el folclor, crecí con esta piel, con la piel de ser militar, siendo mi padre un Soldado Profesional y ver a mis primos y tíos haciendo parte del Ejército. Cuando decidí ser militar mi papá me apoyó 100 por ciento, me he venido enfocando en esta vocación, la vocación de servir y cuidar a una nación, a una patria; el querer este uniforme y esta piel es algo de entrega y que me ha gustado muchísimo.”

Maira Alejandra ha superado desafíos desde su ingreso a la Institución, pues ser una mujer joven en un entorno masculino no ha sido fácil, pero su posición como comandante del primer pelotón de mujeres soldados que disparó un cañón Obús de 105 mm es testimonio de que se puede lograr todo lo que se proponga en la vida.

La Cabo Tercero Ibarra también se destaca como Suboficial Instructora Líder, un logro significativo que comparte con otras cinco mujeres.

Aunque extraña su vida como civil y su música, Maira Ibarra ha encontrado en la combinación de sus dos pasiones una forma única de servir y liderar.

