Urgente: se requiere donación de sangre para salvar la vida de los dos soldados heridos en combate en Antioquia

Llamado urgente para donación de sangre a los dos soldados heridos en Antioquia

En un reciente enfrentamiento entre soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.°4 y miembros de la Subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, del Clan del Golfo, en la vereda La Chorrera, San Andrés de Cuerquía, Antioquia, dos uniformados resultaron heridos y requieren con urgencia donaciones de sangre de los tipos A+, B+ y O+.

La donación se llevará a cabo en la Clínica Las Américas, segundo piso, en el laboratorio, de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., sin necesidad de agendar cita.

El proceso toma aproximadamente 45 minutos. Para donar, es necesario cumplir ciertos requisitos, como ser mayor de 18 años, presentar documento de identidad, haber desayunado o almorzado antes de la donación, y no haber tenido cirugías recientes, enfermedades crónicas o relaciones de riesgo en los últimos meses. También se recuerde que las empresas, urbanizaciones, iglesias o municipios interesados pueden coordinar jornadas móviles para facilitar la donación voluntaria.

La comunidad está invitada a participar y apoyar esta causa para garantizar la atención de los soldados heridos.

