El uso de los teléfonos públicos en Medellín disminuyó en un 70%

Los teléfonos públicos en Medellín están dejándose de usar. Su uso disminuyó en un 70 % según la empresa de telecomunicaciones Tigo-Une.

Los factores por los cuales ha disminuido su uso son el avance de la tecnología con los teléfonos celulares y el hurto de elementos como los cables de fibra de cobre.

En las calles de Medellín hoy hay 2.105 teléfonos públicos. En 2019 había 6.666 y en los años 80 y 90 uno en cada esquina. Era el modo de comunicarse cuando la internet no se había popularizado y con ella los celulares inteligentes.

Según Marcelo Cataldo Presidente de Tigo “Esos 2100 teléfonos públicos que tenemos hoy habilitados, si miró el resumen de su uso de diciembre y lo comparo con el uso del 2021 registrado, el 70% de ellos tienen menos de minutos usados. Ya no es práctico para la gente moverse hasta el teléfono o tener un uso ocasional de alguna llamada y si tengo las monedas disponibles.»

Los teléfonos públicos tienden a desaparecer. Reparar la infraestructura que ha sido hurtada es más costoso que las ganancias por el uso que los ciudadanos les dan.

No tenemos mucho repuestos estos ya son teléfonos muy antiguos y no se fabrican más hoy en día, entonces la dinámica en conjunto hace que eso vaya disminuyendo cada vez más», expresó el presidente de la compañía.

Según la empresa de telecomunicaciones se estudia la viabilidad si quitar los teléfonos públicos de la ciudad es algo positivo, pues reparar los que están malos o tienen elementos hurtados es mucho más costoso y no cuentan en estos momentos con los materiales para arreglarlos porque es una tecnología muy vieja.

Indicó Marcelo Cataldo, Presidente de Tigo que «Con la tendencia de los otros países y ciudades, mantener esta infraestructura no tiene sentido y tiene mucho más costoso que el uso fue el cliente le da, entonces nosotros también venimos trabajando en un programa escalonado de disminución porque el uso ya es cada vez menor, todavía no hemos planificado al detalle pero estamos analizando y cierta vez cada vez serán menos, se abra la posibilidad de cerrar esta investigación en el transcurso del año.»

Generalmente la gente prefiere el teléfono celular, hoy en Colombia el teléfono tiene más de 40 millones de usuarios, más del 50% de las casas en toda Colombia tienen Internet en el hogar, las llamadas por WhatsApp y los mensajes de audio son cada vez más conocidos y más frecuentes y nosotros tenemos cobertura del 99% de líneas móviles en el Valle de Aburra y 95% en redes de alta velocidad”, mencionó el presidente de Tigo.

Ciudadanos afirman que los celulares y las nuevas tecnologías reemplazaron la necesidad de usar los teléfonos públicos.

Me parece que es algo innecesario porque ya tenemos diferentes tecnologías que nos ayudan a comunicarnos entre sí y estar atentos a cualquier emergencia.

Otros ciudadanos utilizan los teléfonos públicos, solo en caso de emergencia.

Yo los utilizo todavía y me parecen importantes en caso de una emergencia, que lo roben o no tenga disponible minutos. Es algo que no se deja de utilizar a través del tiempo aunque haya mucha tecnología hoy a día.