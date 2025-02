¿Usted qué opina? Petro le pide a los colombianos indocumentados en Estados Unidos, retornar al país

«Le solicito a las colombianas y colombianos sin documentos en EEUU dejar sus trabajos de inmediato en ese país y retornar a Colombia lo más pronto posible», esto fue lo que dijo Petro a través de su cuenta oficial de X, realizando una solicitud a los colombianos que residen en los Estados Unidos y que permanecen como ilegales, que se regresen al país, y a cambio, se les podría entregar créditos productivos a quienes retorne.

Para muchos, esta es un comentario más en la lista de promesas del presidente Gustavo Petro, además, de los comentarios sobre la situación actual del país en temas laborales y económicos:

Presidente, ¿recuerda cuándo prometió trabajo para los colombianos y colombianas con doctorado? No solo no ha contratado al primero, sino que la ciencia ha caído al punto más bajo en décadas. Por favor, seriedad. Le queda año y medio de gobierno; no aumente la lista de promesas…

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 31, 2025