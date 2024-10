“Utilizaremos todos los recursos”: Atlético Nacional se pronuncia tras sanciones de la Dimayor

Atlético Nacional rechaza las sanciones impuestas por la Dimayor

Sobre las 3:00 p.m. de este miércoles 3 de octubre, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, confirmó que el club antioqueño agotará todas los recursos legales que permita el reglamento, incluso, recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, en caso de ser necesario. También, manifestó que por parte del club se cumplió con todas las obligaciones de logística dentro y fuera del estadio.

“Es una sanción que afecta a todo el entorno del fútbol y deja impunes a los violentos, lo lamentamos y ese es nuestro malestar”.

Además, el presidente resaltó que el club no está de acuerdo con ninguna de las sanciones, incluso, expresaron que los puntos debería ser para Nacional.

Respecto a las especulaciones sobre si a Nacional le advirtieron que podrían llegar hinchas visitantes o si decidieron su entrada, Sebastián Arango dijo

«Nacional no decide si ingresa o no entrada visitante al Estadio, es una decisión de la comisión donde Nacional tiene un voto de 7, no es decisión exclusiva de Nacional y decide la comisión como pasó ante Junior”. A su vez, expresó que cumplio con las obligaciones de logística dentro y fuera del estadio y puso a disposición los recursos determinados por la comisión y expresó que no están facultados legal ni constitucionalmente para encargarse directamente del cuidado exclusivo la seguridad.

Respecto al ingreso de armas al Estadio, se refirió que de acuerdo con el Código de Policía, el personal de logística no puede hacer requisas corporales, pero que el club se compromete a buscar mecanismos para realizar el control y seguimiento de la entrada de estos objetos cortopunzantes al escenario deportivo.

Finalmente, expresó que Atlético Nacional está pensando en el próximo partido que será frente al Deportivo Pasto el sabado 5 de octubre a las 6:20 p.m.

