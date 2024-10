Nueva polémica en la ‘vaca’ por Antioquia: ¿contratistas serían obligados a aportar el millón?

El Presidente de la República pidió suspender la recolecta e investigar los supuestos aportes del Clan del Golfo mientras que el Gobernador de Antioquia asegura que seguirán adelante con la iniciativa.

En toda una novela se ha convertido la recolecta de dinero con el que se busca financiar y terminar las vías 4G que conectarán a Antioquia con el resto del país.

Desde el viernes 22 de marzo con la presentación de la iniciativa y el aporte de un millón de pesos por parte del Gobernador de Antioquia comenzaron las polémicas.

La problemática más reciente es una denuncia ciudadana que circula en redes sociales, en la que dan cuenta que la Gobernación de Antioquia presuntamente estaría obligando a los contratistas a hacer aportes.

En el mensaje, enviado a un abogado quien lo compartió en X, el ciudadano expresó su inconformidad: “nosotros necesitamos el dinero para pagar nuestras obligaciones ¿cómo nos van a obligar a aportar a esto? Yo debo el colegio de mi hija, ya que duré dos meses sin contrato a pesar de estar trabajando ¿y ahora debo donar un millón? no nos parece justo”.

Ante estas denuncia Eugenio Prieto, secretario de Hacienda de Antioquia se refirió en su cuenta de X que esta información es falsa e invitó a aportar evidencias sobre algún tipo de presión indebida o mal manejo de los recursos.

Somos respetuosos de la opinión de cada colombiano frente al mecanismo solidario de la ‘Vaca por las vías 4G’, no obstante, solicitamos no difundir información dudosa o no verificable, e invitamos a quien considere tener argumentos o evidencia sobre algún tipo de presión indebida… pic.twitter.com/9vDWC1Rs1P

