‘Vaca’ por las vías 4 G: Es “una bellaquería inmensa”, dijo el presidente Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado su oposición hacia la iniciativa de recolectar donaciones para financiar las vías 4G en Antioquia, calificándola como «una bellaquería inmensa» por parte del liderazgo político de derecha en la región.

El presidente Petro se pronunció en su cuenta de X

Petro criticó duramente la propuesta y además señaló que su gobierno ya ha destinado 1,1 billones de pesos para el túnel del Toyo.

En declaraciones emitidas a través de su cuenta de la red social X, el presidente Petro expresó: “Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giro 1,1 billones para el Túnel del Toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra. No explican porque cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa «vaca”.

Y añadió, “El tunel del toyo solo es un ejemplo de lo que pasa en la mayoría de las 4G construidas en el país: sobrecalcularon el tráfico y es el estado por las claúsulas contractuales el que está pagando los déficit que son billonarios, este es otro desfalco inmenso a la Nación. Ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismos de doble moral”.

El presidente concluyó denunciando una gestión presupuestaria deficiente por parte de gobiernos anteriores, calificándola como «manejo a las patadas».

¿Estaría cometiendo un delito? Abogado explica lo que envuelve al Gobernador de Antioquia por la «vaca» de las 4G https://t.co/48w2OeBKLF — Hora13 Noticias (@hora13noticias) March 27, 2024

