¡Van a tener casita propia! Medellín entregará 700 soluciones habitacionales en el segundo semestre de 2025

En el primer semestre de 2025, Medellín vendió 2.208 unidades de vivienda nuevas

La Alcaldía de Medellín anunció la entrega de 700 soluciones habitacionales durante el segundo semestre de 2025, como parte de su estrategia para facilitar el acceso a vivienda digna y legal para las familias más vulnerables.

Este tipo de acciones se suma al notable crecimiento del mercado inmobiliario en la ciudad, que en el primer semestre vendió 2.208 unidades nuevas, un aumento del 37 % frente al mismo período del año anterior (2024), según datos de Camacol Antioquia. Del total de viviendas vendidas en la primera mitad del año, 1.500 fueron No VIS y 708 VIS, con crecimientos del 46,6 % y 32,9 %, respectivamente.

Este dinamismo responde a programas como Compra tu Casa y Vivienda, un Proyecto Familiar, impulsados por la Administración Distrital, que ofrecen subsidios e incentivos para facilitar el acceso a un inmueble propio.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

El primer proyecto que se entregará será La Colinita, ubicado en la comuna 15 (Guayabal), con 106 viviendas VIS. Esta obra fue desarrollada desde enero de 2024 en alianza con Comfama y actualmente está en proceso de escrituración. La entrega a la comunidad está prevista para septiembre.

Posteriormente, se entregarán tres proyectos más: La Playita, en la comuna 16 (Belén Rincón), con 94 viviendas VIS; Atardecer de San Antonio, en el corregimiento San Antonio de Prado, con 52 viviendas VIP; y Ciudad del Este, en la comuna 9 (Buenos Aires), que entregará 448 viviendas VIP en diciembre, tras haberse iniciado en 2017.

La Administración resalta que el trabajo conjunto con el sector privado, la Gobernación de Antioquia y gremios como Camacol ha sido clave para consolidar un mercado inmobiliario estable, con oferta amplia y legal, y con opciones accesibles para todos los sectores sociales de Medellín.

Le puede interesar: