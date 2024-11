Vea los horarios para que recoja agua: EPM programó interrupción en el Doce de Octubre y París

Esto se debe al lavado de tanques que debe realizarse para garantizar una buena calidad del agua

Esta semana, el turno es para los tanques que abastecen a los circuitos del Doce de Octubre y París, por lo que será necesario realizar la interrupción programada del servicio de acueducto en dos etapas impactando a más de 21 usuarios, en los siguientes sectores, fechas y horarios:

Corte de agua en Medellín y Bello:

La primera interrupción de acueducto será entre las 10:00 p.m. del jueves 22 de agosto y las 4:00 a.m. del viernes 23 de agosto, para 12.516 usuarios de los barrios: Picacho, Doce de Octubre No. 1 y No.2, El Progreso, No. 2, Mirador del Doce y París (en Bello), entre los sectores:

De carrera 82G hasta carrera 85, entre calles 106 C y 97 (Distrito de Medellín)

De Calle 97 hasta calle 84, entre carreras 83 A y 90 (Distrito de Medellín)

De carrera 73 hasta carrera 76, entre calles 20 B y 25 C (Bello)

La segunta jornada será entre las 10:00 p.m. del jueves 22 de agosto y las 5:00 a.m. del viernes 23 de agosto, para 8.606 usuarios de los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador, Del Doce, Picachito, Picacho y París (en Bello); entre las direcciones:

De calle 20 F hasta calle 27, entre carreras 77 y 83 (Bello)

De calle 20 F hasta calle 20B, entre carreras 77 y 78 (Bello)

De Calle 107 hasta calle 97, entre carreras 85 y 87 (Distrito de Medellín)

EPM agradece a la comunidad por su comprensión. Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

