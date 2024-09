Vehículo terminó incinerado al chocar con un camión en la vía Medellín – Urabá

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este sábado, 8 de junio, en la vía Mutatá – Dabeiba, en Antioquia, dejando como saldo un vehículo particular completamente incinerado y, al parecer, una persona sin vida.

Lea también: Más de 250 policías vigilarán las vías de Antioquia este puente festivo

Según versiones, el camión y un vehículo particular en el que se transportaba una familia colisionaron por razones aún no establecidas. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo particular se incendió de inmediato, consumiéndolo por completo.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades continúan realizando un rastreo minucioso de la zona.

Noticia en desarrollo.

#Hora13Noticias Más de 250 policías vigilarán las vías de Antioquia este puente festivo La Policía indica que este fin de semana se espera que se movilicen por las vías de Antioquia más de 520 mil vehículoshttps://t.co/vKEjpMATNz — Hora13 Noticias (@hora13noticias) June 8, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.