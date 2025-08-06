Close Menu
    Vehículo varado genera taco en la Autopista Norte en Medellín

    Foto: @sttmed

    La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó sobre las 6: 30 p.m., de este 6 de agosto, una afectación en el flujo vehicular sobre la Autopista Norte, a la altura del sector Belalcázar, en el sentido Sur – Norte.

    Según la información oficial, un vehículo se encuentra detenido en la vía con fallas mecánicas, lo que ha generado congestión y lentitud en el tránsito hacia los municipios del norte del Valle de Aburrá.

    Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por la zona y, en lo posible, considerar rutas alternas mientras se gestiona la atención del incidente.

    Equipos técnicos ya hacen presencia en el lugar para restablecer la movilidad en el menor tiempo posible. La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades.

